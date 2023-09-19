Буинский боец, награжденный орденом Мужества, поблагодарил земляков за гуманитарный груз

Фото: скриншот видео

Награжденный орденом Мужества участник спецоперации из Буинского района Татарстана записал видео для родителей и поблагодарил близких за поддержку, район — за гуманитарную помощь, и детей, отправляющих письма и рисунки, — за душевное тепло.

«Мама, папа, у нас все хорошо. Встретили буинцев, получили помощь. Всем спасибо большое! Скоро вернемся домой», — говорит боец Алмаз Багаутдинов.

Поблагодарил он также ветеранов боевых действий Буинского района, которые регулярно доставляют в зону проведения специальной военной операции партии гуманитарного груза.

Видео в своем телеграм-канале опубликовал глава района Ранис Камартдинов.

«Алмаз Багаутдинов знаком каждому жителю Буинска: портрет Алмаза украшает один из баннеров в городе, его боевой путь служит примером всем бойцам», — отметил руководитель района.

В Буинске ранее установили серию баннеров с портретами бойцов СВО, награжденных Орденами мужества. Также на видео боец зачитывает письмо от Василисы Петуховой, которое она сопроводила ярким рисунком. Бойцы говорят, что такие весточки особенно поддерживают вдали от дома.

Напомним, ранее Буинский район доставил в зону СВО очередные 3,5 тонны груза, состоящего из овощей, маскхалатов, маскировочных сетей, техники и УАЗа. А бойцы показали на видео, как варят похлебку из овощей.

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