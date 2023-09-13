Из Буинска в зону спецоперации отправили УАЗ, дизель-генератор и маскхалаты

В зону специальной военной операции из Буинского района Татарстана отправили очередную партию гуманитарного груза, ее общий вес — более 3,5 тонны. Проводить колонну и поблагодарить всех за поддержку пришел глава района Ранис Камартдинов.

«Внушительная получилась партия благодаря поддержке всего района! Уехал УАЗ и доверху груженая необходимыми вещами машина. Вместились в эту партию принтеры, о которых на встречах говорили бойцы, маскировочные сети, каждому — маскхалаты», — отметил руководитель.

Также землякам доставят сезонные овощи, компрессор и дизель-генератор.

Сопровождать груз будут опытные водители, которые доставляли партии помощи от района на СВО уже пять раз.

«У нас опытные сопровождающие груза: уверен, что доставят до каждого адресата в целости и сохранности!» — написал в своем телеграм-канале глава района.

Напомним, ранее Буинский район подготовил для Лисичанска 2 фуры помощи: один большегруз со строительными материалами (15 кубометров), другой — с овощами. Собрать солидный груз пиломатериалов и цемента (10 тонн) помогли предприниматели.

Фуру с 22 тоннами овощей — картофель, морковь, свекла, лук — предоставили крестьянско-фермерские хозяйства и сельские поселения.