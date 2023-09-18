Бойцы в зоне спецоперации показали, как готовят обед из буинских овощей — видео

Фото: скриншот видео

Буинский район доставил в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи — маскхалаты, УАЗ, маскировочные сети и индивидуальные посылки. Бойцы поделились кадрами своего обеда — похлебку с мясом приготовили из буинских овощей. Видео в своем телеграм-канале опубликовал глава района Ранис Камартдинов.

«Дорогие жители Буинского района — те, кто старается и отправляет нам гуманитарную помощь. Спасибо вам огромное! Все доставили, пришел ваш богатый урожай», — поблагодарил боец на видео.

«Эту партию овощей мы собрали по первому зову: как только люди узнают, что овощи нужны ребятам в зоне СВО, в пункт приема гуманитарной помощи тянутся бесконечные вереницы желающих помочь! Это единение во благо Победы», — отметил глава Буинского района.

Ранее районные сельские поселения и крестьянско-фермерские хозяйства собрали несколько тонн овощей для земляков в зоне СВО, а также 22 тонны овощей, 10 тонн цемента и 15 кубометров пиломатериалов были направлены для новых российских регионов.

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