Бугульминские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки субъектов МСП

В Бугульме создан оперативный штаб по работе с предпринимательством. Его возглавляет заместитель руководителя исполкома Гузель Рахимова, сообщил в своем Telegram-канале мэр Бугульмы Линар Закиров.

Основные задачи антикризисного штаба — мониторинг, контроль цен и наличия основных социально значимых товаров в организациях торговли; сохранение занятости населения, контроль ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства.

В распределительных центрах, откуда продукты развозят в магазины, имеется достаточное количество товаров первой необходимости. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,31%. Проводятся встречи с предпринимателями, информирование о мерах поддержки через СМИ и социальные сети, личные приемы. Кроме того, введен мораторий на проведение плановых проверок бизнеса до конца 2022 года.

«Подробную информацию и консультацию обо всех мерах поддержки предпринимателей можно получить по телефону (85594)4-39-32 (отдел экономики)», — уточнил глава района.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.