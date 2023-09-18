Будут судить челнинку, которая разбила голову 4-месячной дочери

В Набережных Челнах 26-летняя местная жительница предстанет перед судом за избиение ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», – рассказал Шептицкий.

Напомним, 15 сентября женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась успокоить 4-месячную дочь и нанесла ей травмы. По версии следствия, она нанесла ребенку со значительной силой несколько ударов ладонью по голове. Затем к женщине пришла подруга, которая заметила, что у малышки рассечена губа, и вызвала медиков.

Как сообщили агентству в Минздраве РТ, девочка находится в реанимации ДРКБ. Состояние тяжелое, ей оказывается все необходимая медицинская помощь. Привлечены ведущие специалисты – нейрохирурги, реаниматологи и другие врачи.