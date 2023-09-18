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В Челнах пьяная мать ударила головой младенца, возбуждено уголовное дело
В Набережных Челнах пьяная мать ударила головой об стол маленького ребенка, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как сообщают в местных Telegram-каналах, инцидент произошел в минувшую субботу. Пьяная 26-летняя женщина ударила 6-месячную дочь головой об стол. Бригаду скорой вызвал муж, вернувшись с работы. В сообщениях указано, что малыша с травмами увезли медики скорой помощи.
В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства.
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