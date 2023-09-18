В Минздраве РТ рассказали о состоянии девочки, которую избила пьяная мать из Челнов

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан рассказали «Татар-информу» о состоянии шестимесячного ребенка, которого избила родная мать.

«Девочка находится в реанимации ДРКБ. Состояние тяжелое, оказывается все необходимая медицинская помощь. Привлечены ведущие специалисты - нейрохирурги, реаниматологи и другие врачи», – отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что пьяная 26-летняя женщина из Челнов ударила 6-месячную дочь головой об стол. Бригаду скорой вызвал муж, вернувшись с работы. В сообщениях указано, что малыша с травмами увезли медики скорой помощи.

В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства.