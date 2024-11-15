«Буду помогать раненым»: многодетная мать выхаживает бойцов после ухода мужа на СВО

Мать троих детей из села Адав-Тулумбаево Буинского района Татарстана помогает поднимать на ноги раненых в ростовском госпитале. Когда началась специальная военная операция, муж Татьяны Максим решил оставить вахтовую работу и отправиться в зону боевых действий.

Не ожидавшая такого поступка супруга женщина вначале растерялась. Максим заключил контракт с частной военной компанией, и после его отъезда связь прервалась. Более чем через месяц раздался долгожданный звонок. Услышав слова: «Я жив! Только ранен», — Татьяна вначале даже не поверила словам любившего шутить мужа. И только во время видеосвязи всё поняла.

Участвовавший во взятии Бахмута (Артемовска) Максим был несколько раз ранен. То, что выжил во время выполнения последнего задания, считает чудом. Буинец полгода «кочевал» из госпиталя в госпиталь, позже лечился дома и встал на ноги. Татьяна старалась всегда быть рядом.

«Мне хотелось поговорить с ним с глазу на глаз, увидеть его. Поэтому поехала к нему в Москву, в госпиталь. И там я впервые увидела, что раненым нужна помощь», — говорит Татьяна.

После реабилитации Максим мог остаться с семьей, но принял решение вновь уехать в зону СВО. Сказал Татьяне, что нужен там. В марте текущего года заключил контракт через военный комиссариат.

Татьяна сама из Самары. Ее старшая дочь замужем, причем ее муж также участвует в спецоперации. Средняя живет в деревне, у нее тоже есть семья. Младшему сыну 16 лет, он учится в Буинске. С тех пор как Максим и Татьяна соединили свои судьбы, мужчина стал опорой для жены. Он очень тепло относится к ее детям от первого брака и к ней самой.

Дети тоже с пониманием отнеслись к решению матери и не стали противиться, когда Татьяна отправилась в военкомат для заключения контракта, так как хотела быть рядом с мужем. Сын сказал, что поживет у сестры.

Татьяне сказали, что нужны медицинские работники, но соответствующего образования у нее не было. Обратившись в Казанский военный комиссариат, она прошла курсы младшей медсестры по уходу за больными. А потом записалась на платные курсы по тактической медицине в Москве.

Во время учебы познакомилась с волонтерами, узнала, что очень нужна помощь раненым в ростовском госпитале. «Значит, буду помогать раненым», — решила она.

Чтобы поехать туда, нужно было зарегистрироваться волонтером Всероссийского общественного движения «Югра». Она так и сделала. В конце сентября текущего года по вызову полетела из Казани в Москву, затем на поезде доехала в Ростов-на-Дону. Таким образом, работу риелтора сменила работа медицинской сестры.

«Все здесь работают добровольно, совершенно бесплатно. Правда, дорожные расходы компенсируют организаторы. В Ростове меня встретили. Волонтерам предоставляется жилье. Организовано и питание. В госпитале работаем посменно. Я попала в отделение урологии. Делали перевязки, помогали медицинским сестрам. Кто-то хочет встать с постели, кому-то нужно было принести чай, кофе», — рассказала женщина.

Волонтер работает две недели, потом полтора месяца отдыхает. При желании может обратиться повторно.

В середине октября муж приехал в двухнедельный отпуск. Татьяна в этот день тоже приехала домой из Ростова. Свое одобрение поступка жены Максим выразил без слов: когда они встретились, муж крепко прижал ее к груди.

Татьяна больше говорит не о себе, а о муже, который по состоянию здоровья мог остаться дома, но вновь уехал на фронт, о военнослужащих в госпитале, которые в любых обстоятельствах стремятся к жизни. У нее две большие мечты — мир и встреча большой семьи — как раньше.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Наили Хасипзяновой.