«Будете мешать, 90-е вспомните»: жители частных домов Ягодной слободы боятся новых ЧП

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Те, кто отказался продавать дома, столкнулись с настоящим ужасом»

Полуразрушенные избушки с выбитыми стеклами, которые облюбовали бомжи, наркоманы и алкоголики, – так сейчас выглядят улицы Малая Крыловка и Повстанческая в Московском районе Казани. Горы мусора лежат на участках, вдоль дорог и в сточных канавах – такие пейзажи хорошо бы подошли для съемок фильмов ужасов, например про зомби-апокалипсис.

К слову, зомбиподобных личностей здесь хватает – люди в неадекватном состоянии бродят здесь и днем и ночью. Они снуют среди заброшек в поисках закладок с наркотиками, тут же употребляют их, находя убежище в заброшенных избушках.

Недавно один из домов сгорел, а ведь огонь мог легко перекинуться на соседние дома. Среди этой разрухи еще остались жить люди – они рады бы переехать, но есть нюанс.

«Несколько лет назад на нашей улице начала строить высотки известная в Казани строительная компания. Они скупали старые дома, но цену предлагали очень низкую для этой земли. Некоторые люди согласились и продали землю, а те, кто отказался, стал бороться за справедливые условия продажи, столкнулись с настоящим ужасом», – рассказывает Анастасия Шишмина, жительница дома №18 на улице Малая Крыловка.

Анастасия Шишмина: «Некоторые люди согласились и продали землю, а те, кто отказался, стал бороться за справедливые условия продажи, столкнулись с настоящим ужасом» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сначала выкупали за пять миллионов, теперь уже за два

Выкупать земли начали еще в 2008 году – тогда и началось строительство высоток. Сначала скупили дома в начале улицы, со стороны улицы Серова.

«У некоторых людей земли выкупили за 5 миллионов рублей за сотку. В 2012 году мы надеялись, что и наш участок выкупят, но нам предложили всего два с половиной миллиона рублей за сотку. Нас тут живет три семьи – нам этих денег не хватит, чтобы переехать. Мы отказались продавать свою землю так дешево. Мы бы могли на этом участке построить новый большой дом и жить там дальше», – поделилась женщина.

Но сбыться планам не суждено – выкупленный рядом участок стройкомпания в 2022 году начала засыпать землей, поднимая уровень почвы все выше и выше, пока дом Анастасия не оказался в низине.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Все это привело к тому, что как мы и ожидали и как на это наверняка надеялись строители, нас затопило. Пришла весна, снег начал таять и наш дом ушел под воду – весь участок, туалет и погреб были в воде. Так же в соседних домах, где еще остались люди», – пожаловалась она.

Засыпана грунтом оказалась и сточная канава, именно поэтому вода на участке семьи Анастасии встала и до сих пор полностью не ушла.

«Тут постоянно ездит строительная техника, прошлой зимой экскаватор ковшом задел газовую трубу, мы тут чуть не подорвались. Уровень земли-то подняли, а газопровод никто не поднял, вот в один прекрасный день техника и не смогла проехать. Слава богу, быстро приехали газовики и мы все остались живы», – говорит Анастасия.

«Была угроза взрыва газового баллона, вокруг стоят трухлявые дома, все мы могли тут сгореть»

15 апреля на Малой Крыловке загорелся дом. Винят во всем местные жители наркоманов, которые облюбовали заброшки.

«Стройкомпания скупила очень много домов, но не позаботилась их снести или как-то огородить, в результате тут стали разгуливать сомнительные личности», – говорит местная жительница.

Загоревшийся дом как раз незадолго до происшествия выкупили, но прежним хозяевам разрешили еще немного пожить в нем, пока они не перевезут все вещи. В момент, когда произошло возгорание, внутри находилась женщина – она едва уцелела, но не успела спасти свое имущество. Она истошно кричала и пыталась ворваться в горящий дом, ее еле сдерживали полицейские и сыновья, срочно прибывшие к месту ЧП.

«Была угроза взрыва газового баллона, вокруг стоят трухлявые дома, все мы могли тут сгореть. На всей улице осталось еще 11 жилых домов, и нам всем очень страшно – нас либо затопят, либо сожгут заживо», – говорит Анастасия.

Женщина писала жалобы во всевозможные инстанции, но мер пока никто не принял.

«Сегодня мне позвонили из администрации района и сказали, что мой вопрос передадут в управляющую компанию, но проблема в том, что мы ни к одной УК не относимся. Мне приходится самой сторожить эти заброшки, чтобы кто-нибудь опять не устроил пожар. Здесь ездит полиция постоянно, пытаются ловить закладчиков, они тут уже внаглую ковыряются. Строители сломали наш забор, и закладчики теперь и к нам на участок приходят. Представляете, как страшно, когда ночью просыпаешься от того, что у тебя по участку кто-то бродит», – говорит она.

Флюра Кадриева: «В этой высотке однушка стоит 8 миллионов, и он нам такую же цену за целый дом с участком предлагает. Говорит, если не хватит, ипотеку возьмете» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он мне говорил: “Если будете мешать, 90-е вспомните”»

Мама Анастасии, Флюра Кадриева, борется вместе с дочкой за возможность жить спокойно.

«Когда они начали засыпать участки, мы с Настей встали на их пути и начали танцевать, не давали им проехать. Когда тут собралась уже большая очередь этих машин, пришел директор стройкомпании и пообещал, что выше, чем уровень дороги, землю не поднимут. В итоге смотрите: метра на полтора выше стало. Он мне говорил: “Если будете мешать, 90-е вспомните”», – поделилась она.

По словам Флюры, еще два года назад соседние дома скупили, там планируют построить дорогу, а на месте их дома хотят построить новую высотку.

«В этой высотке “однушка” стоит 8 миллионов, и он нам такую же цену за целый дом с участком предлагает. Говорит, если не хватит, ипотеку возьмете», – вспоминает женщина.

Вместе с Флюрой Кадриевой живет ее мама – 92-летняя ветеран труда Кафия Зиганшина. Сюда она переехала больше двадцати лет назад. В молодости женщина работала на Льнокомбинате, осваивала целину, а на старости лет вернулась в родной Татарстан с дочерями. Не так давно ей присвоили звание ветерана труда. Пенсионерка в свои преклонные года вынуждена пользоваться удобствами на улице и преодолевать для этого затопленный участок.

Сейчас в стареньком доме живут три семьи, в общей сложности девять человек, из них трое – дети. Это дочь Кафии Шамсигалиевны с мужем, внук со своей семьей и сыном и внучка – ее муж и их двое детей прописаны здесь, но были вынуждены съехать и найти себе съемное жилье.

Общая площадь участка семьи – 4 сотки. Им предлагают за него 8 миллионов. Сейчас на эти деньги купить жилье в том же районе по всем нормативам им нереально.

Шамиль Ахметшин: «Зимой к нам пришел глава строительной компании и в очень грубой форме заявил, что часть моего участка принадлежит ему» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«87-летнего мужчину заставили снести сарай, заявив, что участок ему не принадлежит»

На улице Повстанческой, пересекающей Малую Крыловку, живет 87-летний Шамиль Ахметшин. Его дом – единственный, который еще не выкупили на этой улице.

«Зимой к нам пришел глава строительной компании и в очень грубой форме заявил, что часть моего участка принадлежит ему. Он сделал межевание, и оказалось, что мой огород на его земле находится. Он требовал, чтобы я за две недели тут все убрал, сказал: “Не успеете, я сам уберу, но вам это не понравится”», – рассказал житель улицы Повстанческая.

Мужчина просил дать отсрочку – пятиметровые сугробы не позволяли ему в таком солидном возрасте справиться своими силами.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В итоге я только сейчас начал все убирать. Сейчас сам строю новый сарай. Я купил этот дом 20 лет назад, когда переехал из Узбекистана, привез оттуда виноград. Мне бы сейчас только сидеть и смотреть, как он растет, любоваться, но мне не дают спокойной жизни. Предложил бы он хотя бы 3,5 миллиона за сотку, я бы съехал, но как я куплю за те 8 миллионов, что он предлагает, жилье своей семье?» – возмущается мужчина.

Дом Ахметшиных большой – здесь живут его внуки и правнуки, всего 11 человек. Чтобы всем купить жилье, нужно намного больше средств.

«Соседний дом тут купили, но он остался заброшенным, я сам оттуда несколько раз выгонял наркоманов – что удивительно, совсем дети, по 17 лет. И никому нет дела, что тут происходит», – вздыхает пенсионер.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«У нас маленькие дети, боимся, что случится беда»

Внучка Шамиля Ахметшина, Альфия, говорит, что сама видела, как зимой приехал грузовик и сбросил мусор на соседний участок.

«Мы живем тут, как будто на свалке. Этот представитель стройкомпании очень грубо общался с дедушкой, угрожал. Маму мою довел до слез. Говорил, что он нормальную сумму предлагает, а мы якобы обнаглели. У нас очень большой дом, нам тут хорошо, мы бы никогда не думали отсюда уезжать. Дедушка сам тут все построил, обустроил. Раньше к нам очень часто приходили с просьбой выкупить дом, потом стали писать письма, чтобы мы снесли свои постройки на огороде», – рассказывает Альфия Ахметшина.

В семье двое маленьких детей – им по два года. Жители дома, как и остальные жители соседних улиц, боятся, что может случиться беда.

...

«Татар-информ» обратился в строительную компанию за комментарием – дозванивались с утра до руководителя, после обеда получили ответ. Он был очень коротким.

«У вас же есть компьютер, закажите выписку, мне принадлежат эти дома или не мне. Жители пусть выписку предоставят, кому эти участки принадлежат. Ни один дом там моей компании не принадлежит. Я вам так отвечу, хорошо? Мало ли что они рассказывают, рассказывать можно много что, иноагенты тоже много что рассказывают. Пусть документы принесут, ладно?» – ответил руководитель компании и завершил разговор, положив трубку.