«Предлагает 8 млн на три семьи»: 91-летняя хозяйка избушки против застройщика нового ЖК

Бабушка – хозяйка деревянного домика в Кировском районе держит осаду перед строителями новых многоэтажек. Избушка мешает строительству. Глава стройфирмы предложил пожилой женщине и ее родным выкупить их участок, но цена, предложенная им, в два с половиной раза меньше той, которую запросили они. Подробности в репортаже «Татар-информа».

91-летняя Кафия Зиганшина более 20 лет живет в деревянном доме на улице Малая Крыловка

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

91-летняя Кафия Зиганшина каждое утро просыпается не под будильник, а от грохота строительной техники – ровно в 7 утра перед ее домом начинают курсировать «КАМАЗы» с землей. Тихая некогда сельская улочка Малая Крыловка, где располагалась Ягодная слобода, сейчас превратилась в шоссе для строительной техники. Одна за другой машины следуют к участку, который уже выкупил застройщик. Здесь, как узнали местные жители, в скором времени вырастет большой многоэтажный дом. Именно поэтому территорию вокруг засыпают землей, а вместе с ней и участок пенсионерки.

«Забор сначала покосился от тяжести грунта, а потом совсем пропал под насыпью земли», – рассказывает Анастасия Шишмина, невестка Кафии Зиганшиной.

Только на этот дом смогла накопить семья после переезда из Казахстана Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кафия Шамсигалиевна живет в старом деревянном доме больше 20 лет. Только на него она вместе с дочерьми смогли накопить после переезда из Казахстана.

«Только уснет, на стройке грохот – пугается, просыпается»

В 50-х годах Кафия Зиганшина переехала из родного Аксубаево в Казань. Здесь работала на Льнокомбинате им. Ленина, а после, едва уговорив начальника отпустить ее с работы, с десятью рублями в кармане уехала осваивать целину. Там и познакомилась с будущим мужем – за несколько тысяч километров от родного дома она встретила земляка. У Зиганшиных родились две дочери. Уже после смерти супруга, в 2000-х, женщина вместе с взрослыми детьми решила переехать обратно на родину и обосноваться в Казани.

Флюра Кадриева: «Статус “Дитя войны” мы никак не можем получить – из Казахстанского архива прислали ответ, что все данные утеряны» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Войну она встретила в Актаныше, до сих пор вспоминает, как ела картофельные очистки, поэтому она у меня и сейчас картошку очень любит. Когда началась война, ей было всего десять лет, пришлось идти работать, но статус “Дитя войны” мы никак не можем получить – из Казахстанского архива прислали ответ, что все данные утеряны», – вздыхает дочь пенсионерки Флюра Кадриева.

«Кто бы мог подумать, что под старость лет человеку не дадут спокойной жизни? Она только уснет, и тут грохот, сразу вздрагивает. А что будет, когда начнут вбивать сваи?» – возмущается Анастасия Шишмина.

Сейчас в стареньком доме живут три семьи – в общей сложности девять человек, из них трое – дети. Это дочь Кафии Шамсигалиевны с мужем, внук со своей семьей и сыном и внучка – ее муж и их двое детей прописаны здесь, но были вынуждены съехать и найти себе съемное жилье.

В стареньком доме живут три семьи – в общей сложности девять человек, из них трое – дети Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Застройщик предложил нам за 4 сотки 8 миллионов. Деньги смешные, учитывая, что столько у него стоит однокомнатная квартира», – возмущается Анастасия.

Семья претендует как минимум на 20 миллионов, чтобы у каждого было свое жилье. Сама же Кафия Шамсигалиевна признается, что хочет только одного – дожить свои последние дни в этой старой избушке, в тишине и покое.

«Я всю жизнь жила в частном доме. Тут свободно: захотела – вышла в огород, в туалет, а в квартире что?» – рассказывает пожилая женщина.

Анастасия Шишмина: «Застройщик предложил нам 8 миллионов. Деньги смешные, учитывая, что столько у него стоит однокомнатная квартира» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы с Настей как-то встали перед экскаваторами и начали танцевать»

Однако, как утверждает Анастасия, застройщик безжалостен. Поняв, что по своей цене договориться не получается, он перешел в нападение. Начал засыпать землей их участок, на прошлой неделе в результате таких работ был поврежден газопровод Кафии Шамсигалиевны.

«Бабушка услышала грохот и начала кричать, мол, у нас крыша упала, я выбежала на улицу, смотрю, а там желтая труба лежит и из нее газ с шумом сочится. Оказалось, экскаватор, когда проезжал, забыл, что уровень земли-то стал выше, и задел ковшом трубу. Рабочие пытались палками ее заткнуть, но быстро приехали газовики. Мы тогда несколько часов мерзли – отопление-то газовое, не могли даже чай горячий попить, бабулю нашу еле отогрели», – вспоминает Анастасия.

Застройщик, по словам близких Кафии Шамсигалиевны, совсем не стесняется в выражениях. После каждого обращения в местные СМИ, рассказывает Анастасия, ей поступают угрозы.

По словам Анастасии, застройщик начал засыпать землей их участок, на прошлой неделе в результате таких работ был поврежден газопровод Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он говорит: “Бабушки-дедушки твои липовые – подставные”. Угрожает, но потом все сообщения удаляет, я иногда успеваю сделать скриншоты», – рассказывает Анастасия.

Оборону перед застройщиком держит вся семья – жильцы настолько отчаялись, что готовы на крайние меры.

«Мы с Настей как-то встали перед экскаваторами и начали танцевать. Все “КАМАЗы” и экскаваторы были вынуждены остановиться. И тогда пришел директор, он пообещал, что засыпать будет только по уровню асфальта, а в итоге-то на сколько поднял?» – рассказывает дочь пенсионерки Флюра Кадриева.

Семья предлагает застройщику выдать им три квартиры в новом доме, который будет построен на их участке. Но их предложение осталось без ответа.

«Соседку нашу он вообще обещал закопать заживо. И многие ему так за бесценок земли и отдали. Но у нас нет выхода – остаться без крыши над головой никто не хочет, а идти нам некуда. Мы со свекровью уже и в различные ведомства писали. Пока обрадовало только Министерство экологии – прислали постановление о прекращении работ, но его тут никто не выполняет», – рассказывает Анастасия.

«Министерство экологии прислало постановление о прекращении работ, но его тут никто не выполняет» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Цена, которую они просят, сильно выше кадастровой стоимости участка»

На все эти претензии жильцов застройщик отвечает – они виноваты сами, что оказались в такой ситуации

«Я предлагаю такую цену, не хотят – не надо», – рассказал руководитель компании.

Он объяснил «Татар-информу», что предложил жителям этого дома 2 миллиона за сотку, то есть 8 миллионов рублей в общей сложности. По его мнению, на эти деньги можно купить неплохую трехкомнатную квартиру.

«Они жили в говне и не хотят ничего изменить. За 8 миллионов можно купить “ленинградку” и в “Салават Купере”. У них есть еще две квартиры, одну из которых они сдают и получают доход. Вы не задумывались, почему у них бабушка живет в таких условиях? Она в туалет ходит на улице», – возмущается глава стройфирмы.

По поводу насыпи, которая образовалась рядом с домом, застройщик ответил, что просто убрал мусор по просьбе местных жителей Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Застройщик рассказал, что строить дом на этом участке не собирается. Земля относится к зоне жилой застройки, но пока в его планах – обнести территорию забором. Что касается насыпи, которая образовалась рядом с домом пожилой женщины, объяснил, что всего-навсего убрал территорию.

«Я зачистил территорию, где были грязь и мусор, который набросали там сами местные жители. И по их же жалобе я этот мусор там убираю», – объяснил он.

Глава стройфирмы объяснил, что делает все вровень с дорогой, просто дом бабушки находится в яме. А напоследок застройщик объяснил: кадастровая стоимость земли в этом месте всего 256 тысяч рублей за сотку, так что цена, которую просят жильцы за свой участок, по его мнению, «на грани фантастики».