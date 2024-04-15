«Нас тут и жгут, и топят»: жители Малой Крыловки о том, почему сгорел частный дом

Сегодня днем на улице Малая Крыловка в Казани загорелся частный деревянный дом. В момент возгорания в помещении находилась женщина. Она успела выбежать, поэтому не пострадала.

Как выяснилось, некоторое время назад собственники дома продали недвижимость. По словам сына погорелицы, были подписаны все документы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Здесь скупают участки перекупы и строительные компании. Срок, на который нам разрешили здесь пожить, еще не закончился. Как рассказала мама, пожар начался у окна, где нет проводки или чего-либо, что могло загореться, поэтому нам кажется, что это поджог», – объяснил бывший житель дома.

Старая деревянная постройка была полностью объята пламенем, женщина, которой раньше принадлежал дом, истошно кричала и постоянно рвалась внутрь. Ее держали сыновья, затем подъехали медики скорой помощи, которые пытались успокоить женщину. Оказалось, что бывшие хозяева не успели перевезти вещи в новое жилье.

На место приехали сотрудники газовой службы и пожарные. По информации хозяев, внутри дома находился газовый баллон, помимо этого, вплотную к дому распложена газовая труба, что увеличивало шансы взрыва.

К тому же вокруг горевшего дома находятся ветхие деревянные постройки, которые могли загореться вслед. Из горящего дома вырывались языки пламени, а дым был настолько сильным, что мгновенно заполонил улицы и был виден далеко от места пожара.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Соседи на перебой рассказывали, что виновниками пожара являются либо наркоманы, которые поселились в заброшенных домах, либо строительная компания. Отметим, что собственники домов в данном районе не первый год борются с застройщиком, который предлагает небольшую, по их меркам, сумму за их участки и дома.

«Приезжал новый глава Кировского и Московского районов, и даже он удивился, что нам так мало предлагают. Два года назад у одной женщины купили участок за 2,5 млн рублей, сейчас нам предлагают уже два миллиона. Цены на недвижимость вроде бы растут, а тут все наоборот», – пожаловалась Флюра Кадриева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Женщина живет по сосдеству со сгоревшим домом. Вместе с ней в частном доме проживают пожилая мать – Ветеран труда и дочь Анастасия со своей семьей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Весной нас затопило, потому что застройщик поднял землю вокруг, и мы оказались в низине. У нас тут все плавало. Мы вырыли канаву, чтобы земля ушла, но застройщик приехал и закопал ее. Вода стоит до сих пор, хоть ее и стало значительно меньше. Нас тут и жгут, и топят – все никак не могут выжить», – сетует Анастасия Шишмина.

Другая местная жительница пожаловалась, что предложений выкупить здесь дома много, но никто не предлагает ту цену, которую ожидают получить владельцы.

«Тут полно перекупщиков, предлагают копейки. У нас 10 человек живут, я что должна всех в квартиру переселить? Мне бы дали три квартиры, я бы с удовольствием ушла», – говорит Рашида Губайдуллина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Один из очевидцев рассказал, что за десять минут до пожара по улице проезжал полицейский автомобиль.

«Они здесь постоянно ездят, потому что здесь много наркоманов, они живут в домах заброшенных. Их должны были давно снести или заколотить, ведь их скупил застройщик. Но он (застройщик – прим. Т-И) все оставил как есть, поэтому у нас тут такое творится», – считает он.

Пока версии, которые строят жители улицы Малая Крыловка, ничем не подтверждены. Официальную версию происшествия предстоит установить сотрудникам Госпожнадзора.