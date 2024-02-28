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Греф назвал ипотеку убыточной для банков и развеял миф о 5% маржи
Топ-менеджер Сбербанка Герман Греф сказал, что банки потеряли стимул заниматься ипотекой, так как такой вид выдачи займов стал убыточным. Он подчеркнул, что слова о якобы 5% маржи, которые зарабатывает банк на ипотеку – это миф. Если б такие заявления были правдой, то банки сейчас бы «бились между собой», чтобы дать кредит на жилье, приводит слова Грефа ТАСС.
«Мы вынуждены какой-то уровень ипотеки поддерживать, чтобы обеспечить качество портфеля и выживаемость девелоперских компаний», - говорит руководитель Сбера.
Он также добавил, что введенные для застройщиков комиссии по льготной ипотеке – это временная мера. Причем банк планирует провести балансировку.
«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», - гооврит Греф.
Спикер подчеркнул, что строители должны внести свой вклад, чтобы ситуация смягчилась. По его словам, Сберу приходится балансировать, чтобы обеспечить качество ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний.
Напомним, в конце 2023-го банкам снизили размер субсидии по льготным ипотечным программам. Как следствие, в Сбербанке изменили условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером-застройщиком. Субсидии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю.
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