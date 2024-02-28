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Греф считает, что льготную ипотеку надо сократить
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять. Все, что нужно — это просто изменить ее. Так, банкир с 2023-го выступает за сокращение данной программы.
«Она (льготная ипотека) не должна быть отменена, она должна быть сокращена», — цитирует Грефа РИА Новости.
Напомним, ранее власти продлили льготную ипотеку на новостройки в РФ до 1 июля 2024 года. Однако также решается вопрос по поводу изменения ее параметров. Одно из предложений Центрального банка — это свернуть массовые льготные программы.
До этого Греф назвал ипотеку убыточной для банков. Он также развеял миф о том, что кредитные организации якобы имеют 5% маржи с данного вида займов.
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