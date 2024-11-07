«В честь СВО и Октябрьской революции»: в Нижнекамске прошел автопробег

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске сегодня состоялось патриотическое мероприятие. Около 30 машин с флагами и символами специальной военной операции проехали по всем центральным улицам Нижнекамска.

Поводом для автопробега стала годовщина Октябрьской революции 1917 года. Перед началом акции бойцам спецоперации передали заслуженные награды.

Под аплодисменты участников митинга за наградой вышел Сергей Бугорцов. Участник СВО в мае был серьезно ранен. Он получил памятную медаль «80 лет Донбасской наступательной операции».

«Уважение тем, кто меня не забывает. Кто, если не мы?» — задал риторический вопрос боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Во время митинга благодарственные письма вручили и волонтерам. Их силами на передовую были отправлены тонны шефской помощи.

За рулем в ходе акции побывал и председатель Союза советских офицеров Самигулла Габдуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это мероприятие очень важное. Надо поддерживать тех, кто воюет, — и морально, и физически. Собирать для них гуманитарную помощь, одежду, всё, что необходимо, чтобы вести боевые действия. Только при поддержке мирного населения и ветеранов бойцам легче будет служить на тех рубежах, где они защищают нашу Родину», — поделился он своим пониманием происходящего.

Завершился автопробег в поселке Красный Ключ.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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