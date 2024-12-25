«Будет гордиться отцом»: мэр Челнов поздравил семью бойца СВО с рождением сына

В Камском детском медцентре Набережных Челнов состоялась выписка малыша и жены бойца СВО. В семье Максима и Виктории Пикаловых сын Матвей стал первым и долгожданным ребенком. По этому волнительному случаю Максим приехал в краткосрочный отпуск.

Выписка прошла при участии мэра города Наиля Магдеева. Градоначальник вручил семье 100 тыс. рублей.

«Встречаем торжественно, поздравляем, понимая, как непросто молодым мамам, когда их мужья находятся в зоне специальной военной операции. Спасибо командиру, что он отпустил Максима на такое радостное событие. Для нас всех это большая радость, что он приехал и взял на руки своего сына. Дети — это большое счастье», — отметил он.

Руководитель города также подчеркнул, что продолжение фамилии, рода — это очень важно.

«Максим — герой, настоящий мужчина. Я думаю, что Матвей Максимович Пикалов будет гордиться своим отцом. Имя Матвей означает „дарованный Богом“. В такое непростое время, когда папа находится в зоне специальной военной операции, Всевышний подарил вам мальчика», — сказал Магдеев.

Подарки от Госсовета РТ вручил представитель депутата Эдуарда Панфилова. К поздравлениям присоединились родные и близкие семьи.

В Набережных Челнах это была 57-я по счету выписка ребенка военнослужащего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец из Тукаевского района РТ приехал на выписку жены и дочери.

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