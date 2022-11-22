«Будет дорого – машины не поедут»: Фарит Ханифов оценил стоимость проезда по трассе М12

Автодорога М12 Москва – Казань станет востребованной у татарстанцев, если плата за проезд будет приемлемой. В противном случае автомобилисты предпочтут ездить по прежним дорогам. Такое мнение выразил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Мы стартовали с цифры два рубля за километр. Сейчас цифры могут быть другие. Думаю, что заказчики не будут перегибать палку. Будет дорого – машины не поедут. А если будет выигрыш в деньгах и во времени, тогда дорога будет востребована. Думаю, нужен поиск золотой середины», – сказал глава Миндортранса.

По его мнению, пока не стоит опережать события, прогнозируя стоимость проезда по платной автодороге. Сейчас главное, чтобы все работы были выполнены. В частности, региональные и местные дороги после завершения строительства трассы М12 и участка М7 должны быть отремонтированы. Общая протяженность таких дорог в республике достигает около 600 километров, уточнил министр.

«При строительстве федеральных дорог активно используются региональные и местные дороги, которые не рассчитаны на большой поток грузовой техники», – пояснил Ханифов.

Напомним, в октябре сообщалось, что стоимость проезда по платной дороге может вырасти до восьми рублей за километр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на участке протяженностью 90 километров скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Татарстане уже уложено асфальтобетонное покрытие.