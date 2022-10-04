«Ъ»: Стоимость проезда по трассе М12 Москва – Казань вырастет до 8 рублей за километр

Цена проезда по платной автодороге М-12 Москва — Казань может вырасти с трех до восьми рублей за километр. Это связано с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Автодор».

По данным издания, предельный тариф также планируют повысить для проезда по Центральной кольцевой автодороге, здесь цена за проезд также вырастет до восьми рублей. Причем аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.

В целом трасса М12 подорожала на 30% – до 800 млрд рублей.

Напомним, первый участок новой платной трассы Москва-Казань ввели в начале сентября.