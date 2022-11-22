На 90 километрах трассы М12 в Татарстане уложено асфальтобетонное покрытие

На участке протяженностью 90 километров скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Татарстане уже уложено асфальтобетонное покрытие. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«За счет федеральных средств продолжается строительство автодороги М12. По территории Татарстана пройдет 142 километра этой трассы. Все работы ведутся по графику. Выполнено 130 километров земляного полотна», — рассказал спикер.

На автомагистрали в Татарстане также будет построен мост через Волгу протяженностью 3,3 километра. В настоящее время проведена надвижка 1460 метров его пролетных строений. Кроме того, завершено строительство двух искусственных сооружений из предусмотренных 74.

В этом году на строительство трассы М12 в Татарстане был выделен 101 млрд рублей.