Путин: Призываем Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров

Киевский режим может вернуться за стол переговоров, но предметом обсуждения не могут быть результаты референдумов на освобожденных территориях. Выбор людей на этих территориях сделан, и Россия его не предаст. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления при подписании договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан, Россия его не предаст», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что сегодняшние киевские власти должны относиться к этому выбору с уважением. «Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», – резюмировал Путин.

