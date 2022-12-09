«Будем развивать сельское хозяйство»: фермер Менделеевска рассказал о работе в Запорожье

Два специалиста из Менделеевского района начали работу в городе Мелитополь Запорожской области. Глава КФХ Альберт Смирнов и специалист ветеринарно-санитарной экспертизы Айгуль Хисматуллина проводят обучение местных фермеров в части оформления действующих мер государственной поддержки. Фрагментом разговора с фермером в своем телеграм-канале поделился глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Спасибо за работу! Это большая миссия. Рад, что из нашего района выбрали тебя. Зная твое ответственное отношение, уверен, принесешь пользу», — обратился к Альберту Смирнову глава района.

Работу по оформлению господдержки для аграриев в Запорожской области сейчас проводят 4 специалиста, двое из них — представители Менделеевского района Татарстана.

«Идет большой поток граждан, вместе с администрацией ведем прием граждан, много вопросов. Сейчас, например, идет оформление субсидий по посеянному зерну и по озимым. Введено четыре субсидии. Тут пока слабо представлено молочное животноводство, будем развивать», — рассказал глава КФХ Смирнов.

Отметим, этой работой занимаются сейчас всего четыре российских эксперта и двое из них — из Менделеевска.

В пресс-службе муниципального образования «Татар-информу» уточнили, что сейчас район также активно ведет работу по отправке гуманитарной помощи в подшефный Татарстану Лисичанск. В Менделеевске работает три пункта приема помощи. Ближайшая отправка состоится 11 декабря.

Ранее «Татар-информ» писал, что Менделеевский район выплатит по 20 тыс. рублей добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер».