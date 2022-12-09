Менделеевский район выплатит по 20 тыс. рублей добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

Менделеевский район Татарстана выплатит по 20 тыс. рублей землякам, которые вступили в добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер». Такое решение было принято главой района Радмиром Беляевым.

«Принято решение, в список получателей выплаты от района добавить и эту категорию бойцов. В ближайшее время средства поступят на счета военнослужащих», — написал Беляев в своем телегам-канале.

До этого денежную поддержку от района получили мобилизованные граждане. Также Менделеевск сохранил выплаты по 20 тыс. рублей для получивших отсрочку многодетных отцов.

В пресс-службе Менделеевского района «Татар-информу» уточнили, что всего с начала момента объявления частичной мобилизации на сборные пункты в Казань убыло 200 менделеевцев. Общая сумма выплат составила около 4 млн рублей.