Специалисты из Менделеевска отправились в Запорожскую область для обучения фермеров

Двое специалистов из Менделеевского района РТ отправились в город Мелитополь Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Радмир Беляев.

Глава КФХ Альберт Смирнов и специалист ветеринарно-санитарной экспертизы Айгуль Хисматуллина командированы туда, чтобы проконсультировать и обучить местных фермеров в части оформления действующих мер господдержки.

«Они — единственные представители из Татарстана среди экспертов, которые принимают участие в этой работе», — подчеркнул руководитель района.

Также Беляев сообщил, что в муниципальном образовании продолжают оказывать всестороннюю помощь и поддержку мобилизованным жителям. Так, активистов по плетению маскировочных сетей в Менделеевске стало больше, открыты дополнительно еще две точки.

«У нас теперь есть ещё две точки, где собираются волонтёры — это кабинет Совета ветеранов района и Почтовое отделение поселка. А также по-прежнему работает мастерская в РДК „Юность“. Благодарю за инициативу и участие в этом благом деле! Оно объединяет поколения. Активно в этой работе участвуют наши дорогие волонтёры мудрого возраста. Помогают им школьники», — написал Беляев.