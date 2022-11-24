Буда Бадмаев: Буддисты участвуют в спецоперации, чтобы защитить свои духовные ценности

В России мирно сосуществуют многие национальности и религии, каждая из которых со своими духовно-нравственными основами. На фоне непростой геополитической обстановки важно их защищать, заявил Дид Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи России по Северо-Западному региону Буда Бадмаев.

«Каждому народу нужно объяснить духовно-нравственные ценности. Мы должны найти ясный способ понимания друг друга и понимания духовного содержания, на котором мы базируемся. Мы должны его защищать, и тогда мы сможем ответить на все вызовы мира», – сказал он, выступая на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани.

По его словам, буддисты также участвуют в специальной военной операции на Украине, так они находятся на защите духовно-нравственных ценностей своей страны.

«Способ объединения и понимания друг друга – это очень важная задача конференции. Это согласие мы должны взрастить, чтобы не конфликтовать. Решения, которые мы сегодня примем, очень важны для каждого из нас. Наша задача не просто обдумать, но и конкретно поработать с нашими людьми. Это очень не простая, но важная задача», – резюмировал Буда Бадмаев.

Напомним, что ранее к участникам форума обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов – он отметил, что республика уделяет серьезное внимание вопросам сохранения традиционных ценностей. Также на форуме выступил руководитель администрации Президента Татарстана Асгат Сафаров, назвав опору на традиционные ценности главным преимуществом России.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года объявил Президент России Владимир Путин. Ее целью является защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране.