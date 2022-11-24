Минниханов: «Татарстан уделяет серьезное внимание сохранению традиционных ценностей»

В республике уделяется особое внимание сохранению традиционных ценностей, а также развитию уникального опыта межнационального и межрелигиозного диалога. Об этом на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики выступил перед участниками дискуссионной площадки в формате видеообращения. Минниханов подчеркнул, что обсуждаемые темы – религиозное многоголосие и национальное единство – очень близки для Татарстана.

«У нас проживают представители более 170 национальностей, следующий год в республике объявлен Годом национальных традиций и культур. Уверен, что ваши авторитетные мнения и ценные советы, которые прозвучат на форуме, будут всем нам полезны», – обратился к собравшимся в зале Рустам Минниханов.

Он напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина, возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». В этом качестве он регулярно посещает международные площадки по обмену опытом в сфере межконфессионального диалога, рассказывая мировому сообществу о том, как в России в согласии и мире живут люди разных вероисповеданий.

«Республика Татарстан, как неотъемлемая часть большой многонациональной России, уделяет серьезное внимание вопросам сохранения традиционных ценностей. Желаю вам интересных, а главное – полезных дискуссий», – резюмировал Рустам Минниханов.

По окончании вступительных слов на площадке форума стартовала пленарная сессия о роли религий в формировании ценностной основы общества и укреплении единства государства.

По мнению участников дискуссии, ключевым фактором здесь является прочная государственная основа России, которая позволяет всем российским этносам и религиозным общинам свободно развивать свои культурные и ценностные предпочтения. Эти факторы – разнообразная культура и единое государство – тесно взаимодействуют, помогая России достойно и эффективно встречать вызовы новейшего времени.

