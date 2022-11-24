Сафаров назвал главное преимущество России в условиях внешнего давления

Опора на традиционные ценности в сочетании с открытостью для окружающего мира является одним из важнейших преимуществ России. Такое мнение на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани высказал руководитель администрации Президента Татарстана Асгат Сафаров.

Он напомнил, что нынешняя дискуссия клуба в столице республики посвящена религиозному многоголосию и национальному единству. Актуальность этих тем становится особенно высокой в условиях внешнего давления на нашу страну, считает он.

«Этот важный и представительный форум проходит в Казани в год празднования на государственном уровне исторического юбилея 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это судьбоносное событие во многом определило формирование уникальной российской цивилизации, соединившей традиции Запада и Востока», – отметил Сафаров.

По его мнению, сейчас Россия переживает один из «решительных этапов своего развития». В условиях беспрецедентного санкционного давления на первое место выходит задача по укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

«Богатство этнического и религиозного многообразия, опора на традиционные ценности – это фундаментальные основы нашего общества, важнейшее преимущество страны, позволяющее сохранить единство российского народа, сильное и суверенное государство вместе с открытостью для окружающего мира», – убежден Асгат Сафаров.

С давних времен территорию России населяли представители разных вероисповеданий и национальностей, напомнил он и подчеркнул, что любовь к Родине, патриотизм, отвага, сплоченность, гуманизм и стремление к справедливости – это те высокие нравственные ориентиры, которые присущи жителям страны.

«Они передаются из поколения в поколение, лежат в основе общероссийской гражданской идентичности, единого культурного пространства страны. <…> Своевременно реагировать на новые вызовы народу России помогает осмысление социально-культурных, технологических процессов с опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-исторический опыт», – сказал Сафаров.

В заключение он напомнил, что в Татарстане всегда уделялось особое внимание межнациональному, межкультурному и межрелигиозному взаимодействию. Именно поэтому следующий год объявлен в республике Годом национальных традиций и культур.

«Надеюсь, что сегодняшняя конференция будет способствовать консолидации власти, интеллектуальной элиты и духовных сил общества. Это вселяет в нас уверенность в том, что даже в столь непростое время мы по-прежнему будем твердо следовать выбранному нами курсу на развитие и укрепление межнационального и межрелигиозного сотрудничества», – резюмировал Сафаров.