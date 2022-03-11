British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

Британская компания British American Tobacco (BAT) решила прекратить деятельность на территории России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении BAT констатируется, что ведение бизнеса в РФ перестало быть стабильным делом в нынешних условиях. «Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством», — уточняет пресс-служба.

После завершения процесса British American Tobacco больше не будет присутствовать в России. Компания выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans, ее штат в стране составляет около 2,5 тыс. человек.

Ранее о приостановке деятельности в РФ объявила табачная компания Imperial Brands. Она производит сигареты брендов Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», а также электронный испаритель myblu.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.