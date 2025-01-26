Британские СМИ: В феврале делегация Украины должна приехать в Вашингтон

Уже в феврале ожидается визит официальной украинской делегации в Вашингтон, пишет The Independent со ссылкой на украинского депутата.

«Теперь (депутат – прим. «Т-и») ожидает официальной украинской делегации, которая встретится с президентом США (Дональдом Трампом – прим. «Т-и») в следующем месяце», – говорится в статье.

В материале отмечается, что сейчас для Украины настало трудное время. Как подчеркнули авторы, Трамп ранее назвал Владимира Зеленского «не ангелом», частично возложив на него вину за конфликт с Россией.

До этого Трамп заявлял, что хочет встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним окончание конфликта на Украине. По его словам, Украина уже готова «заключить сделку» по урегулированию.