Британская разведка допустила утечку коронавируса из лаборатории в Ухане

Разведка Великобритании, как и разведывательные службы других стран Запада, заново оценила вероятность лабораторного происхождения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Сначала спецслужбы считали маловероятным вариант утечки патогена из лаборатории, но теперь эта версия происхождения Covid-19 рассматривается как «возможная».

Американский дипломат анонимно заявил изданию об опасениях, что если происхождение вируса не будет установлено, «это может произойти снова». Британские спецслужбы работают над этой проблемой совместно с американскими, отмечает Times.

Ранее газета The New York Times рассказала, что разведслужбы США сумели получить данные, способные помочь в установлении причин возникновения коронавируса. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потребовал «удвоить усилия» в поисках источника происхождения Covid-19.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что тяжелая болезнь троих сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может свидетельствовать в пользу искусственного происхождения SARS-CoV-2.