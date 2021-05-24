WSJ: Трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели перед началом пандемии

Минимум трое исследователей из Уханьского института вирусологии тяжело заболели в ноябре 2019 года, перед началом распространения коронавируса SARS-CoV-2, что может свидетельствовать об искусственном происхождении нового заболевания. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на пока не опубликованный доклад разведывательного сообщества США.

По данным разведки, китайские ученые трудились в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре 2019-го они обратились за помощью к врачам с симптомами, напоминающими как Covid-19, так и сезонное ОРВИ.

Источники газеты разделись в оценке соответствующих сведений. Один эксперт отметил значение доклада, но обратил внимание на необходимость дальнейшего расследования. Другой подчеркнул: «Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Это было очень точно».

«<…> информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна», — резюмировало издание.

Комментируя новые сведения, представитель Министерства иностранных дел КНР заметил, что американская сторона продолжает «раскручивать теорию об утечке из лаборатории». При этом он усомнился в том, что США на самом деле заинтересованы в раскрытии источника возникновения вируса.

Побывавшие в Ухане зимой 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения сочли наиболее вероятным сценарием появления Covid-19 передачу инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку. Лабораторное происхождение нового коронавируса специалисты расценили как наименее вероятный, но не невозможный вариант, отмечает ТАСС.