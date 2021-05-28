Разведка США заявила о наличии данных о происхождении коронавируса

Американские разведывательные службы сумели получить некоторые данные, способные помочь в установлении причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, власти США рассчитывают «применить невероятное количество вычислительных мощностей» для изучения еще не проанализированных сведений. Речь может идти о перемещениях работников Уханьского института вирусологии и характере изначальной вспышки Covid-19.

Кроме того, американская администрация надеется на помощь со стороны союзников. Последние могли бы использовать собственные разведывательные сети для получения данных о работе китайских вирусологов в Ухане, так как разведывательная сеть США на территории КНР остается достаточно слабой в последние годы.

При этом Президент Соединенных Штатов Джо Байден потребовал от разведывательных структур «удвоить усилия» в поисках источника происхождения нового коронавируса.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что тяжелая болезнь троих сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может свидетельствовать в пользу искусственного происхождения Covid-19.

Побывавшие в Ухане зимой 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения сочли наиболее вероятным сценарием появления нового коронавируса передачу инфекции от животного к другому животному, а затем к человеку. Лабораторное происхождение патогена они охарактеризовали как наименее вероятный, но не невозможный вариант.