Британия ввела санкции против иранских компаний за «военную поддержку» России

Великобритания включила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список. В частности, в него попали иранские юридические и физические лица, якобы оказывающие России поддержку в оборонной сфере. Об этом сообщается на сайте Правительства Соединенного Королевства.

Под ограничения попали компания Paravar Pars, а также элитные подразделения Вооруженных сил Ирана (Корпус стражей исламской революции), связанные с опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями.

Также оказались под санкциями российские «СМТ-АйЛогик», Stout, которую якобы уличили в импорте электрокомпонентов, и поставщик таких компонентов «ТестКомплект».

Помимо этого, в список включены поставщик беспилотников из ОАЭ и турецкие компании, связанные с поставками компьютерных компонентов и технологий.

Из физлиц в документе указаны руководство Paravar Pars, иранские военные, и ряд граждан, «вовлеченных в получение выгоды за счет поддержки правительства России» в оборонной сфере.

В конце июля, напомним, Великобритания ввела санкции против российских прокуроров, судей и судебного эксперта. Причиной стал приговор, вынесенный оппозиционеру, публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, а чуть раньше, наоборот, сняла ограничения с бизнесмена Олега Тинькова.

*Признан физическим лицом — иностранным агентом.