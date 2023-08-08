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Британия ввела санкции против иранских компаний за «военную поддержку» России
Великобритания включила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список. В частности, в него попали иранские юридические и физические лица, якобы оказывающие России поддержку в оборонной сфере. Об этом сообщается на сайте Правительства Соединенного Королевства.
Под ограничения попали компания Paravar Pars, а также элитные подразделения Вооруженных сил Ирана (Корпус стражей исламской революции), связанные с опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями.
Также оказались под санкциями российские «СМТ-АйЛогик», Stout, которую якобы уличили в импорте электрокомпонентов, и поставщик таких компонентов «ТестКомплект».
Помимо этого, в список включены поставщик беспилотников из ОАЭ и турецкие компании, связанные с поставками компьютерных компонентов и технологий.
Из физлиц в документе указаны руководство Paravar Pars, иранские военные, и ряд граждан, «вовлеченных в получение выгоды за счет поддержки правительства России» в оборонной сфере.
В конце июля, напомним, Великобритания ввела санкции против российских прокуроров, судей и судебного эксперта. Причиной стал приговор, вынесенный оппозиционеру, публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, а чуть раньше, наоборот, сняла ограничения с бизнесмена Олега Тинькова.
*Признан физическим лицом — иностранным агентом.
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