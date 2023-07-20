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Политика 20 июля 2023 15:36

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

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Из санкционного списка Великобритании исключен российский бизнесмен Олег Тиньков. Это следует из информации на сайте Минфина страны.

Поправки внесены 20 июля. «Произведен 1 отзыв (делистинг) в рамках санкционного режима в отношении России», – говорится в тексте изменения.

Указано, что запись исключена из консолидированного списка, в связи с чем на нее «не спространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков».

Причины принятого решения не раскрываются.

Напомним, введенные в отношении Тинькова санкции включали запрет на въезд и заморозку активов. В марте он обратился к властям Британии с просьбой снять санкции, назвав их «ошибкой». Также санкции оспорили российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман – они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге.

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