Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Из санкционного списка Великобритании исключен российский бизнесмен Олег Тиньков. Это следует из информации на сайте Минфина страны.
Поправки внесены 20 июля. «Произведен 1 отзыв (делистинг) в рамках санкционного режима в отношении России», – говорится в тексте изменения.
Указано, что запись исключена из консолидированного списка, в связи с чем на нее «не спространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков».
Причины принятого решения не раскрываются.
Напомним, введенные в отношении Тинькова санкции включали запрет на въезд и заморозку активов. В марте он обратился к властям Британии с просьбой снять санкции, назвав их «ошибкой». Также санкции оспорили российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман – они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»