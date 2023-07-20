Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Из санкционного списка Великобритании исключен российский бизнесмен Олег Тиньков. Это следует из информации на сайте Минфина страны.

Причины принятого решения не раскрываются.

Напомним, введенные в отношении Тинькова санкции включали запрет на въезд и заморозку активов. В марте он обратился к властям Британии с просьбой снять санкции, назвав их «ошибкой». Также санкции оспорили российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман – они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге.