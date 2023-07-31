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Британия ввела санкции против прокуроров, судей и судебного эксперта из России
Великобритания ввела санкции против шести россиян из-за приговора, вынесенного оппозиционеру, публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Заявление опубликовано на сайте МИД Соединенного Королевства.
В санкционный список оказались внесены прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, судебный эксперт Данила Михеев. Теперь им запрещен въезд на территорию Великобритании, их активы в Соединенным королевстве, если их обнаружат, будут заморожены.
Британский МИД заявляет, что санкции введены якобы за «препятствование распространению „точной информации о конфликте на Украине“» и поддержание политики, направленной против целостности и суверенитета Украины.
Напомним, что 17 апреля этого года суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии.
*Признан физическим лицом — иностранным агентом.
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