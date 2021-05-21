Кража по-колумбийски: где были драгоценности, похищенные во время ЧМ по футболу в Казани

Четыре мешка с ювелирными украшениями – теми самыми, которые были украдены средь бела дня из выставочного павильона во время чемпионата мира по футболу в Казани – отыскали-таки полицейские Татарстана. Во время следствия обвиняемый признался, что он закопал мешки с похищенными изделиями в лесопосадке одного из районов Казани. После долгих поисков полицейским удалось найти драгоценности.

Летом 2018 года в России шел чемпионат мира по футболу, улицы Казани были переполнены болельщиками из разных уголков мира. В это же время в столице Татарстана проходила выставка «ЮвелирЭкспо.Казань», на которой туристам были представлены ювелирные изделия разных компаний.

15 июля, когда выставка завершила свою работу, представитель якутской компании Seven Diamonds поручил сотрудникам подготовить нераспроданные экспонаты к перевозке.

В это время в выставочный павильон вошел неизвестный мужчина латиноамериканской внешности. Позднее в выставочном центре расскажут, что в тот месяц иностранец частенько заглядывал в павильон, его запомнили многие и считали, что он работает здесь грузчиком.

Мужчина уверенно подошел к уже упакованному товару, взял мешок с драгоценностями и вышел из помещения. Никто его не остановил, не попросил предъявить документы и даже не поинтересовался, куда он направляется.

На улице мужчину, как выяснилось позже, ждал сообщник, вместе они сели в арендованный автомобиль и уехали. Погони за ними не было — пропажу драгоценностей обнаружили только в аэропорту. Момент выноса мешка с ювелирными украшениями из павильона даже попал на видеокамеры.

На записях отчетливо видно, что в преступлении участвовали как минимум трое. Следствие предполагает, что все они латиноамериканцы. Тогда удалось установить личность только одного из них — колумбийца Эдгара Алехандро Валеро Валеро.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — до 10 лет лишения свободы. Вахитовский районный суд Казани в сентябре 2018 года объявил колумбийца в розыск и заочно арестовал.



Общий ущерб по делу оценили в 160 млн рублей — столько стоили драгоценности, которые унес в мешке Эдгар Алехандро. Среди похищенного были бриллианты, сапфиры, золотые кольца и другие ювелирные украшения — всего более двух тысяч наименований. Часть украшений была застрахована на относительно небольшую сумму — 38 млн рублей, однако даже ее потерпевшая компания не получила. Действие страховки распространялось только на время проведения ярмарки, то есть до 17 часов 15 июля 2018 года. А кража случилась позднее.

Сотрудникам угрозыска России довольно быстро удалось установить дальнейшие действия Эдгара Алехандро. В тот же день он покинул Казань, а уже на следующий улетел из Москвы в Ригу. Однако задержали его только спустя больше года — в сентябре 2019 года мужчина был взят под стражу в Аргентине.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Аргентину запрос о выдаче преступника. Однако претензии к колумбийцу были и у аргентинской стороны, там его обвиняли во вторжении в чужое жилище. Российская сторона настаивала, что преступления, совершенные в РФ, являются более тяжкими, а значит, отвечать Эдгар Алехандро должен перед российским судом. На подготовку всех сопровождающих документов и сбор необходимой доказательной базы ушло еще два года.

Когда все формальности были улажены, вскрылась еще одна проблема — не было стыковочных рейсов из Аргентины в Россию. Был рассмотрен вариант транспортировки задержанного через Испанию, но выяснилось, что с испанской полицией Эдгар Алехандро тоже успел испортить отношения. В Испании мужчину объявили во внутригосударственный розыск. В Интерполе заявили, что сразу по прилете мужчину арестуют за преступления, совершенные на территории страны, однако за какие конкретно, уточнять не стали.





Буквально за два дня – с 18 по 20 февраля – пришлось переводить документы и подавать запрос о транзите подозреваемого через Турцию. Но и в этом случае все оказалось непросто — срок действия паспорта колумбийца истекал 13 марта, а дальнейшее его продление было невозможно, поскольку он является гражданином Колумбии, а не Аргентины. Отсутствие документов могло серьезно осложнить отправку обвиняемого в Россию, так что сроки более чем поджимали.

В итоге за 10 дней Генпрокуратура РФ добилась положительного решения о перевозке Валеро из Аргентины в Россию с транзитом через Стамбул. В кратчайшие сроки были сделаны въездные визы в Аргентину для сотрудников ФСИН России. Без них въезд и выезд из страны, имеющей ограничения, вызванные борьбой с Covid-19, были бы запрещены.

7 марта 2021 года в аэропорту Буэнос-Айреса злоумышленника передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола злоумышленник был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор.

В скором времени Эдгара Алехандро доставили в Казань и поместили в двухместную камеру в СИЗО-1. Задержанного какое-то время не могли даже допросить, искали квалифицированного переводчика.

По закону следственные действия должны были быть проведены за два месяца, то есть до 9 мая. Однако уже в конце апреля следствие ходатайствовало о продлении ареста обвиняемому еще на месяц. Обосновано это было необходимостью допросить всех потерпевших по делу — за время следствия их количество увеличилось от одного до тринадцати.

Первоначально потерпевшей по делу проходила только ювелирная компания Seven Diamonds. Однако в процессе следствия выяснилось, что похищенные ценности предоставлялись компании на реализацию во время выставки в Казани. Seven Diamonds ювелирные изделия были переданы по договорам комиссии, а их реальными собственниками являлись другие организации или заводы-производители.

В конце апреля Эдгар Алехандро впервые предстал перед казанским судом. Во время заседания мужчина скрывался от камер, с журналистами общаться отказывался. Допрос подсудимого и его общение с адвокатом проходили через переводчика.

Во время допроса обвиняемый рассказал, что на родине он работал таксистом, там его ждет дочка, места жительства в России у него нет. На вопрос судьи о том, где же спрятаны похищенные бриллианты, тогда мужчина отвечать отказался, сказал только: «51 статья». А вот против продления срока возражать не стал, заявил, что если другого выхода нет, то он согласен.

Его адвокат Нина Тарасова не согласилась с общим сроком заключения, который был заявлен в ходатайстве следователя, — три месяца. По ее словам, время, которое ее подзащитный провел за решеткой в Аргентине, также необходимо учитывать при рассмотрении дела, то есть общий срок заключения должен рассчитываться от сентября 2019 года.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Эдгара Алехандро до 9 июня этого года, общий срок ареста судья оставил без изменений — три месяца. В настоящее время следственные действия, в процессе которых должны будут стать ясны все детали, продолжаются.

Найденные ювелирные украшения уже в ближайшее время отправятся к своим владельцам.