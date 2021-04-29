news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  14:31
Алина Файзрахманова

В Казани продлили арест колумбийцу, который украл чемодан с ювелиркой на 160 млн рублей

В Казани продлили арест колумбийцу, который украл чемодан с ювелиркой на 160 млн рублей
news_top_970_100

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани продлили арест колумбийцу, который два с половиной года назад украл в столице Татарстана чемодан с бриллиантами на 160 млн рублей. Эдгар Алехандро Валеро Валеро останется за решеткой до 9 июня этого года.

В сентябре 2019 года мужчина был задержан на территории Аргентины. Генпрокуратура России потребовала выдать преступника. В марте 2021 года в аэропорту Буэнос-Айреса злоумышленника передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Через два дня Валеро был доставлен в Москву транзитом через Турцию. 

В начале апреля этого года его привезли в Казань. Мужчину поместили в двухместную камеру в СИЗО-1. 

Напомним, что преступление произошло в 2018 году на территории Казанской Ярмарки — Эдгар Алехандро Валеро Валеро украл чемодан с ювелирными украшениями на 160 млн рублей. Мужчина подобрал с пола бейджик охранника, подошел к выставочному павильону, забрал чемодан с якутскими бриллиантами и вышел. На улице он сел в арендованный автомобиль, в котором его ждал сообщник, и уехал. Колумбийца объявили в розыск и заочно арестовали. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани заочно арестован колумбиец, который украл чемодан с бриллиантами на 160 млн рублей. Спустя три года его экстрадировали в Россию. Вскоре мужчину доставили в Казань.

Фото: Алина Файзрахманова.

Вахитовский районный суд Казани кража в особо крупном размере похищение ювелирных изделий колумбиец
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное