В Казани продлили арест колумбийцу, который украл чемодан с ювелиркой на 160 млн рублей

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани продлили арест колумбийцу, который два с половиной года назад украл в столице Татарстана чемодан с бриллиантами на 160 млн рублей. Эдгар Алехандро Валеро Валеро останется за решеткой до 9 июня этого года.

В сентябре 2019 года мужчина был задержан на территории Аргентины. Генпрокуратура России потребовала выдать преступника. В марте 2021 года в аэропорту Буэнос-Айреса злоумышленника передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Через два дня Валеро был доставлен в Москву транзитом через Турцию.

В начале апреля этого года его привезли в Казань. Мужчину поместили в двухместную камеру в СИЗО-1.

Напомним, что преступление произошло в 2018 году на территории Казанской Ярмарки — Эдгар Алехандро Валеро Валеро украл чемодан с ювелирными украшениями на 160 млн рублей. Мужчина подобрал с пола бейджик охранника, подошел к выставочному павильону, забрал чемодан с якутскими бриллиантами и вышел. На улице он сел в арендованный автомобиль, в котором его ждал сообщник, и уехал. Колумбийца объявили в розыск и заочно арестовали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани заочно арестован колумбиец, который украл чемодан с бриллиантами на 160 млн рублей. Спустя три года его экстрадировали в Россию. Вскоре мужчину доставили в Казань.

Фото: Алина Файзрахманова.