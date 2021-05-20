Полицейские РТ нашли драгоценности, которые украл колумбиец на Казанской ярмарке

Полицейские Татарстана нашли ювелирные изделия, которые были похищены колумбийцем во время чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, в июле 2018 года на Казанской ярмарки во время погрузки партии драгоценностей одной из российских ювелирных компаний похитили чемодан с бриллиантами и украшениями на общую сумму более 160 млн рублей. Пропажу товара обнаружили в аэропорту.

Стражи порядка в скором времени установили личность предполагаемого злоумышленника, им оказался житель Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. Следствие полагает, что он участвовал в упаковке ценного багажа. Его объявили в международный розыск, после чего в марте этого года его экстрадировали в Россию.

Колумбиец признался, что похищенные украшения он закопал в лесополосе одного из районов Казани. После долгих поисков полицейские обнаружили четыре мешка с драгоценностями.В ближайшее время бриллианты будут переданы законному владельцу.