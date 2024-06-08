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Бренд «Татарский мед» может быть запатентован в будущем году
Патент на татарский мед как бренд может быть получен уже в следующем, 2025 году. Об этом рассказал в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заведующий отделом пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.
«Мы будем работать на получение бренда для татарского меда. По качеству продукта он никакому меду не уступает», — подчеркнул специалист.
«Нам пока не хватает той широкой рекламы, которую используют наши башкирские друзья, но мы хотим работать в этом направлении, на всех выставках и семинарах презентовать свой мед», — пояснил он.
«Оформление интеллектуальной собственности и получение патента — процесс длительный <...>. Думаю, в следующем году мы увидим такой бренд», — ответил Динард Гатауллин на уточняющий вопрос журналиста.
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