Бренд «Татарский мед» может быть запатентован в будущем году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Патент на татарский мед как бренд может быть получен уже в следующем, 2025 году. Об этом рассказал в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заведующий отделом пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

«Мы будем работать на получение бренда для татарского меда. По качеству продукта он никакому меду не уступает», — подчеркнул специалист.

«Нам пока не хватает той широкой рекламы, которую используют наши башкирские друзья, но мы хотим работать в этом направлении, на всех выставках и семинарах презентовать свой мед», — пояснил он.

«Оформление интеллектуальной собственности и получение патента — процесс длительный <...>. Думаю, в следующем году мы увидим такой бренд», — ответил Динард Гатауллин на уточняющий вопрос журналиста.