Лимонад из меда и глэмпинги с апидомиками: как в Татарстане будут развивать пчеловодство

Алмаз Гамиров: «В 99% случаев, если есть взаимопонимание между пчеловодами и аграриями, то проблем с гибелью пчел не возникает»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Конфликт пчеловодов и аграриев – это огромная проблема для всего сельского хозяйства»

– Алмаз Гаязович, пчеловоды каждый год жалуются на гибель пчел из-за обработки полей пестицидами. Хотя была договоренность, что аграрии должны заранее оповещать об использовании химикатов. Какие меры приняты, чтобы эта ситуация не повторялась?

– С начала года во всех районах республики провели совещания, участниками которых стали более 1,5 тыс. человек. Это руководители сельхозпредприятий, пчеловоды, представители государственных и контрольно-надзорных органов.

Выяснилось, что основная проблема – это отсутствие диалога между пчеловодами и аграриями, непонимание, нежелание друг друга слушать. Чтобы решить эту проблему, мы и провели такие совещания. Уверен, что эффект будет, потому что получили положительные отзывы. Пчеловоды и аграрии выходили на связь и благодарили, что наконец-то смогли понять друг друга.

В 99% случаев, если есть взаимопонимание между пчеловодами и аграриями, то проблем с гибелью пчел не возникает. Надеемся, что постепенно мы улучшим ситуацию и проблема гибели пчел исчезнет полностью. Мы уже видим, что с каждым годом количество таких случаев снижается. Если сравнить 2019-й и прошлый год, то это большая разница. Но надо понимать, что гибель даже одной пчелосемьи для пчеловода – это трагедия.

Конфликт пчеловодов и аграриев – это огромная проблема для всего сельского хозяйства. Они должны быть полезны друг другу. Пчелы повышают урожайность того же рапса в несколько раз. Взаимозависимость есть, должно быть и взаимопонимание. И мы к этому стремимся.

Кроме того, в конце декабря прошлого года провели первое в России обучение агрономов и руководителей хозяйств по безопасным технологиям возделывания рапса, подсолнуха и других масличных культур. Всего обучение прошли 130 специалистов.

Мы предложили несколько альтернатив. Например, использовать биологические препараты или химические препараты 3–4-го класса опасности, то есть меньшего класса опасности для пчел. И, конечно, важно соблюдать все технологии обработки, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на пчел.

«Провели первое в России обучение агрономов и руководителей хозяйств по безопасным технологиям возделывания рапса, подсолнуха и других масличных культур» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В чем заключается эффективность этих технологий?

– Мы продемонстрировали разные варианты успешного возделывания. У нас есть хозяйства, которые возделывают рапс, используя биологические препараты. Есть хозяйства, которые работают с достаточно страшными для пчеловода препаратами – 1-го и 2-го класса опасности, но при этом гибель пчел не возникает из-за того, что все технологии соблюдаются, обработка полей проводится с 10 часов вечера до двух утра.

Известный рапсовод Иосиф Левин говорит о том, что для возделывания рапса химия не нужна, надо просто соблюдать альтернативно-адаптивные технологии – использовать минимальное количество химических препаратов. Секрет заключается в том, что посев рапса нужно начинать не в мае, а в июне. Конечно, есть риски засухи, но они минимальны, не каждый год бывает засуха и ранняя весна.

Плюс такой технологии в том, что почва уже готова к севу, полностью прогрелась. Если провести правильно все агротехнические мероприятия, то не будет проблем с сохранением влаги. Более того, вегетационный срок развития вредителей проходит. И когда рапс достигает бутонизации, вредители уже себя изжили, поэтому не нужно использовать огромное количество пестицидов.

У нас такой метод широко используется в северных районах – Кукморском, Балтасинском, Арском, Атнинском. На их примере мы об этом рассказали аграриям, и они взяли на вооружение в свою практику. Обучение прошло как обмен опытом. Пчеловоды тоже поняли, с какими проблемами сталкиваются аграрии.

В прошлом году мы рекомендовали хозяйствам возделывать медоносы – фацелию, эспарцет, донник. Первым к этому приступил Тукаевский район и показал хороший пример. Там посеяли всего 200 гектаров. А в этом году практически во всех районах представлены эти растения. По последним данным, высажено 30 617 гектаров. То есть у нас увеличиваются площади культур, которые дают хороший мед.

– Как в Татарстане обстоит ситуация с производством биопрепаратов, все ли хозяйства готовы их использовать?

– Радует, что хозяйства ищут варианты, то есть готовы работать с биопрепаратами. Да, пока это нелегко, потому что они зависят от многих факторов – от погоды, сроков применения. Но мы видим тенденцию того, что в ближайшее время биопрепараты станут альтернативой химическим препаратам. Уже сейчас некоторые крупные хозяйства успешно их применяют. И для хозяйств это выгодно, потому что они дешевле, чем химические.

В республике это направление хорошо развивается. У нас есть три передовых биозавода, их продукция пользуется спросом не только в Татарстане, но и в других регионах России. Кроме того, татарстанский филиал Россельхозцентра производит не только биопрепараты, но и энтомофаги – полезных насекомых, которые убивают вредителей.

Производители биопрепаратов стараются улучшать их качество. Хотя они говорят, что пока невозможно полностью исключить химию, но можно использовать препараты комбинированно, снижая пестицидную нагрузку на почву и окружающую среду.

«Исторически у нас обитает среднерусская пчела татарской популяции, это наше достояние и гордость» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас главная задача – сохранить среднерусскую пчелу татарской популяции»

– Какие породы пчел распространены в нашей республике?

– Исторически у нас обитает среднерусская пчела татарской популяции, это наше достояние и гордость. Но пчеловоды захотели разводить и более миролюбивых пчел, высокопродуктивных по другим качествам. Поэтому начали завозить другие породы – «карпатку», «карнику», а потом и гибрид – «бакфаст». Тем самым произошло скрещивание пчел. Мы начали терять свою исконную татарскую пчелу. А потом и у гибридов стали снижаться полезные качества.

У нас мог возникнуть острый кризис в пчеловодстве, поскольку южные пчелы, которые завозятся, неустойчивы к нашим болезням, к долгим зимам. Приходилось их искусственно защищать, чтобы они смогли перезимовать.

Тем самым мы ослабили свою пчелу. Конечно, во всех населенных пунктах невозможно держать среднерусскую пчелу – она несколько агрессивна. Это все-таки вопрос безопасности. Но в лесах ее содержать нужно.

Гибриды, в основном «бакфасты», выведены из нескольких пород, в том числе из африканской пчелы-убийцы. У них первое и второе поколения миролюбивые, а в третьем поколении пчелы становятся очень агрессивными и тем самым представляют угрозу. Хозяйственные качества у них тоже теряются. Все-таки нет лучшего селекционера, чем природа.

Республиканские матководы занимаются «карпаткой» и «карникой». И три хозяйства разводят среднерусскую пчелу татарской популяции, четвертое хозяйство на подходе. Надеемся, что количество таких пчел увеличится. Может быть, мы будем прорабатывать возможности и для племенных хозяйств, разводящих «карпатку» и «карнику», чтобы обеспечить Татарстан качественным пчеломатериалом. Спрос на миролюбивых пчел есть.

– Какая работа проводится в области селекции?

– Есть пчеловоды в Пестречинском и Лаишевском районах, которые занимаются селекцией. Они хотят довести татарскую пчелу до степени миролюбивости. Вывести миролюбивую пчелу – процесс долгий. При этом должны быть сохранены полезные качества, которые бы передавались через поколения. Все это требует нескольких лет. Но если мы сможем это сделать, то это будет достижение.

У нас есть очень сильные матководы в Черемшанском, Пестречинском, Высокогорском районах. В Мамадышском районе есть хорошие специалисты по среднерусской пчеле. По разведению пчел есть неплохие пасеки, которые еще не получили племенной статус, но желают и будут над этим работать.

«Есть пчеловоды в Пестречинском и Лаишевском районах, которые занимаются селекцией. Они хотят довести татарскую пчелу до степени миролюбивости» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас главная задача – сохранить среднерусскую пчелу татарской популяции и обеспечить республику качественными пчеломатериалами, чтобы не было завоза из неблагополучных регионов пчел, зараженных инфекциями, и не происходила гибридизация.

Мы пока ограничили завоз пчелопакетов (в «пакете», таре для транспортировки, содержится определенное количество пчел, отобранных для продажи, – прим. Т-и) из Узбекистана. Самосознание пчеловодов меняется, они понимают последствия, и спрос на республиканских пчел огромный. Их хорошо продают в другие регионы – Башкортостан, Удмуртию, Кировскую область. Среднерусскую пчелу татарской популяции отправляем в Якутию. Говорят, что там татарские пчелы хорошо работают. В Якутии лето короткое, и наши пчелы буквально за неделю собирают насыщенный мед и выживают в тех суровых условиях.

– А как в Татарстане пчелы пережили зиму?

– Мы только начали собирать статистику. Пчеловоды говорят, что зимовка прошла хорошо. Ранняя весна дала бурное развитие. Хотя в мае погода испортилась, но в целом зимовка прошла успешно. Пока все довольны тем, как идет развитие.

– Пчеловоды говорят, что майский мед бывает очень редко. Будет ли он в этом году благодаря ранней весне?

– Майские холода, наверное, скажутся на урожае, на медосборе. Скорее всего, майского меда не будет, может быть, только в отдельных районах. Весна была ранняя, но в мае были заморозки, которые взяли свое. Резко похолодало, как раз когда медосбор начался.

– От каких болезней страдают пчелы и как их защитить?

– В республике ситуация стабильная. Основная болезнь, которая угрожает пчелам, – варроатоз. Это заболевание, вызываемое клещами. Есть разные методы использования препаратов для предотвращения распространения данной болезни.

Сейчас наблюдается тенденция того, что пчеловоды хотят отказаться от химических препаратов в пользу биологических. Ждут эффективных препаратов, которые борются так же эффективно с этим заболеванием, как и химические.

Угрозу представляет новый клещ – тропилелапс дареа, который вызывает заболевание тропилелапсоз. Этот клещ заползает в улей, цепляется за пчелу. Есть опасность завезти его с юга, поэтому мы ограничили завоз пчел. Проблема заключается в том, что нет лечения, это новая болезнь. Но пока завоза не было.

«Мы производим очень хороший, качественный мед, но отстаем по упаковке товара» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы научились производить много меда, а объемы его покупок снижаются, тем самым цена не растет»

– Как в Татарстане складываются цены на мед? Могут ли они измениться в этом году?

– На рынке меда уже несколько лет наблюдается стабильность. Объясняется это тем, что уровень покупательской способности падает. Мед пока не является продуктом первой необходимости, поэтому не все его покупают. И пока объективных причин, чтобы цена на мед росла, я не вижу.

Мы научились производить много меда, у нас даже перепроизводство, а объемы его покупок снижаются, тем самым цена не растет. Более того, увеличили объемы производства технических культур – подсолнуха, рапса. Срок медосбора тоже увеличился – на две-три недели, даже в августе мед собирают.

На мой взгляд, чтобы изменить ситуацию, нужно заниматься переработкой продукции. Это то же самое, если бы молочники продавали только молоко и забыли о кефире и твороге. Надо перестраиваться – начинать перерабатывать, производить медовые напитки, например лимонады. С технологами мы на эту тему разговаривали. Если мы создадим хорошую продукцию на основе меда, то это станет еще одним товаром для сбыта. Надо ориентироваться на молодежь, у которой потребности немного изменились.

Но сначала надо привить культуру потребления меда и медовой продукции. Для этого мы проводим различные мероприятия. К примеру, планируем провести фестиваль татарстанского меда «Татарстан балы». И чтобы повысить культуру потребления, нужно продавать продукцию в красивой упаковке. Мы производим очень хороший, качественный мед, но отстаем по упаковке товара.

– Как татарстанские пчеловоды реализуют произведенный мед, продают ли его в другие регионы России и страны?

– Есть хозяйства, которые планируют продавать мед в Китай, даже одну партию отправили. А в целом реализация идет на внутренний рынок. У себя в республике производим и здесь же продаем. Отправляем так же в соседние регионы, в Москву, но объемы не такие большие.

У нас есть запасы меда на несколько лет вперед. Поэтому надо думать о новых возможностях его реализации. Возможно, нынешний кризис даже позволит выйти на новый уровень развития пчеловодства.

Татарстан является одним из лидеров по производству качественного меда. И пчеловоды говорят о том, что на наш мед есть спрос. Если технологи придумают продукцию – леденцы, конфеты на основе меда, – то мы сможем продвинуться вперед. Если будет технология, то проблем с производством не возникнет. Желание у пчеловодов есть, они готовы в это вкладываться. А начать производство можно на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Татар балы».

«В Татарстане есть хорошие пчеловоды. Кто-то занимается селекцией, кто-то – разведением пчел, а кто-то – производством меда» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Много ли в Татарстане желающих заниматься пчеловодством? Приходят ли в эту сферу новички?

– В республике 11 тыс. пасек. Некоторые уходят с рынка, если не могут реализовать продукцию, кто-то с возрастом сокращает количество пасек. Но и молодежь приходит в эту сферу. Я имею в виду людей в возрасте 25–35 лет. Кто-то хочет производить экологическую продукцию, а кто-то – подзаработать.

Причем новички настолько быстро осваивают эту сферу, за три–четыре года становятся квалифицированным специалистами и успешно развиваются. Я знаю пчеловодов, которые со стажем четыре года успешно конкурируют с теми, у кого стаж 40 лет.

В Татарстане есть хорошие пчеловоды. Кто-то занимается селекцией, кто-то – разведением пчел, а кто-то – производством меда.

– Насколько в Татарстане развита апитерапия?

– Есть ребята, которые хотят заниматься апитерапией в составе агротуризма. Например, «сон на пчелах», который очень полезен для здоровья, начал развиваться на Алтае, в Башкортостане, а теперь и у нас. Есть такие хозяйства, которые построили маленькие апидомики. Есть и те, кто хочет открыть сеть глэмпингов, а рядом установить апидомики, где туристы смогут попробовать «сон на пчелах».

Апидомики есть во многих муниципалитетах Татарстана. Особенно они развиты в районах, которые расположены ближе к Казани, чтобы горожане приезжали. Это Пестречинский, Мамадышский, Высокогорский, Зелендольский. У пчеловода из Лаишевского района есть мечта создать огромный туристический комплекс.

Культуру потребления меда можно привить с помощью хорошо организованного отдыха. Если посмотреть по Башкортостану, то люди туда приезжают на отдых и увозят с собой красиво упакованную баночку меда. Если мы начнем продавать не только продукт, но и эмоции, то сможем вызвать интерес к этому продукту у молодого поколения. Глэмпинги, к примеру, молодежи интересны. Пчеловоды начали об этом задумываться, и возможности у нас есть.

– Какую поддержку могут получить пчеловоды от Министерства сельского хозяйства и продовольствия?

– Субсидии могут получить племенные хозяйства, занимающиеся разведением среднерусских пчел. Получается, что выигрывают все. Племенное хозяйство получает 50-процентную компенсацию затрат по реализации пчелопакетов, а татарстанский пчеловод получает пчелопакет за полцены. И сбыт есть, и поддержка со стороны государства.