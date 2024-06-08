Минсельхозпрод: Медоносные запасы Татарстана очень велики

Фото: © Ирина Биктимирова / «Лениногорские вести»

Медоносные запасы Татарстана очень велики, и республика уже фактически является медовым краем. Об этом заявил в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заведующий отделом пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

«Татарстан имеет все возможности и уже является медовым краем, потому что медоносные запасы очень большие. 70% лесов и лесополос и 25% посевных культур, 5% может использоваться при сборе нектара, опылении. Есть и пастбища из разнотравий, где пчелы тоже могут найти себе корм», — объяснил эксперт специфику региона.

По словам представителя Минсельхозпрода РТ, в ведомстве планируют подготовить проект республиканской программы по развитию пчеловодства до 2029 года.