«Божья рука меня отодвинула»: санитар-инструктор рассказал о страшных моментах на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинский военнослужащий с позывным Интеллигент отправился в зону СВО в 2022 году. В гражданской жизни он был слесарем. На передовой мужчина — санитар-инструктор. Он не только лечил своих боевых товарищей, когда они болели, но и оказывал первую медицинскую помощь в случае получения ранений. Один из таких случаев он рассказал, находясь в отпуске.

«Были моменты, когда советовали: „Найди возможность не ходить“. А какую я могу найти такую возможность? Мы не скрываемся. Мы стоим за свою Родину — это, наверное, самое лучшее, что я мог бы сказать, потому что она у нас одна. И если мы сдадимся, если мы проиграем, наши предки нам этого не простят», — сказал он.

Сначала Интеллигент прошел обучение на полигоне в Казани. «Обучение было грамотное. Все ребята получили знания, которые им пригодились, в том числе и на передовой», — рассказал боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В зоне СВО татарстанец выполняет функции санитара-инструктора, совмещая обязанности медика, фельдшера, группы эвакуации. «Не хотелось бы, конечно, хвастаться, но все ребята, в том числе и я, выполняют ту работу, которая всегда актуальна в плане помощи товарищу, в плане помощи раненому бойцу», — отметил он.

Его коллега — боец с позывным Шалфей был тяжело ранен на поле боя. Как рассказывает Интеллигент, его буквально «вытащили с того света». Сослуживцу предстояла дальняя и тяжелая дорога.

«Это тот человек, который в бою защищал не только себя, но и всех своих родных и близких. Мы же не зря там находимся, правда? У него был отрыв конечности нижней правой ноги. Были наложены гемостатитики, оказана качественная перевязка отрыва конечности, была поставлена капельница, кровоостанавливающие препараты. Человека нужно поддержать. Недавно я интересовался, как супруга, как детишки. Он отвечал, что все хорошо. Нужно было поддержать контакт. Я думаю, что мы справились», — поделился опытом челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще один случай был в начале мая этого года. Когда бойцы заходили на определенную точку, один из товарищей Интеллигента пропал он на неделю.

«Я говорю: „Господи, только спаси и сохрани этого человека“. Его позывной Бигфут. Спустя неделю этот человек нашелся. Все с ним хорошо, и слава Богу. Наверное, это было самым счастливым на тот момент времени событием», — поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Также военнослужащий рассказал о самом страшном моменте.

«Самый страшный момент — это когда начинает прилетать. Находились опять же в населенном пункте, ничего не предвещало беды. Я сидел просто на стуле – и вдруг прилетает прямо в гараж. Это было в 7 метрах. Я не помню тот момент, Божья рука меня отодвинула. Но я улетел с этого стула за пару метров, и не было на мне осколков и ранений. Как такое могло произойти? Только Богу известно. Божья рука, наверное, меня сдвинула», — предположил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Гуманитарную помощь бойцы получают довольно часто и в полном объеме. «Спасибо большое там людям, которые оказывают эту гуманитарную помощь, потому что для нас это важно. Когда в гуманитарной помощи приходит чак-чак — это очень приятно», — поблагодарил челнинец земляков.

Интеллигент уверен в победе России: «Победа не только будет за нами. Победа будет во всем мире», — убежден он.

Мама военнослужащего Татьяна говорит, что очень гордится сыном, он ее опора, помощник. Сама она поддерживает бойцов, стала волонтером, плетет сети.

«Это тяжело, конечно, для мамы. Папа у нас рано ушел, рядом нет помощника. Я вяжу сети, помогаю, чем могу, насколько хватает моих сил. Мы хотя бы этим хотим помочь ребятам, хоть какую-то частичку внести для скорейшей победы. Я считаю, что победа будет за нами, потому что мы сильные духом, сильный народ. У меня папа военный, прошел Великую Отечественную войну, пришел раненый, обучал новобранцев военному делу. Это по наследству передалось, что мы такие стойкие. Поэтому наши дети такие воспитанные. Мужчины настоящие», — рассказала мать бойца.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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