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Глава ФСБ: Украина привлекает для терактов в России международное подполье
Украина совершает варварские преступления в РФ с участием членов террористического подполья, свидетельством является теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, передает РИА Новости.
«При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения», – заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети. В результате теракта пострадал 551 человек, в их числе 15 детей.
Ранее «Первый канал» и «Россия 1» опубликовали кадры допроса Федеральной службой безопасности обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На видео они рассказали, что получали указания от некоего человека по имени Сайфулло и что им обещали после ухода на Украину по 1 млн рублей.
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