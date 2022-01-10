Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали иностранные боевики

В беспорядках в Казахстане принимали участие иностранные боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока. Это хорошо продуманная и организованная террористическая атака, сообщил Президент республики Касым-Жомарт Токаев во время разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока», – цитирует его ТАСС.

По его данным, за это время экономический ущерб, нанесенный Казахстану, могу достигнуть 2-3 млрд долларов. Токаев считает, что главной целью атаки на страну была смена власти, которой предшествовало бы создание «зоны контролируемого хаоса».

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что беспорядки в Казахстане — это попытка иностранного вмешательства, главная цель которого «утопить в крови Россию» через удары по постсоветским государствам, расположенным по ее периметру.