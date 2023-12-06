Борт МЧС России доставил 27,5 тонны гуманитарной помощи жителям Газы

Борт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Борт МЧС России доставил 27,5 тонн гумпомощи для жителей Газы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что всего 13 рейсами авиации МЧС России уже доставлено 315 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и захватывать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники.