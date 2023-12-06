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Борт МЧС России доставил 27,5 тонны гуманитарной помощи жителям Газы
Борт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
«Борт МЧС России доставил 27,5 тонн гумпомощи для жителей Газы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что всего 13 рейсами авиации МЧС России уже доставлено 315 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа.
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