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Происшествия 6 декабря 2023 14:22

Борт МЧС России доставил 27,5 тонны гуманитарной помощи жителям Газы

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Борт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Борт МЧС России доставил 27,5 тонн гумпомощи для жителей Газы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что всего 13 рейсами авиации МЧС России уже доставлено 315 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и захватывать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники.
В ответ Израиль объявил о начале войны. После бомбардировок началась наземная операция. По данным ХАМАС, там погибли около 15 тыс. человек. Позднее, 22 ноября, стороны договорились о гуманитарной паузе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Боевые действия возобновились 1 декабря.
#сектор газа #МЧС России
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