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Руc Тат
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Политика 22 мая 2023 19:36

Боррель заявил о завершении подготовки 15 тысяч украинских военных

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В рамках тренировочной миссии Евросоюза подготовку прошли уже 15 тысяч украинских военных, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Столько же военных ЕС подготовит в ближайшее время, пообещал он.

«Хорошая новость: европейская миссия выполнила свою изначально поставленную задачу, завершила подготовку 15 тысяч украинских военных. К концу года мы подготовим еще 15 тысяч», – сказал Борель (цитата по РИА Новости).

Напомним, Британия этим лето организует базовое обучение украинских летчиков по адаптированной программе. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителем F-16 должно стать «сигналом» для России.

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