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Политика 21 мая 2023 09:25

Шольц назвал посланием для России обучение ВСУ управлению F-16

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Обучение украинских пилотов управлению истребителем F-16 должно стать сигналом для России. Так ФРГ покажет, что поддержка Киева не исчерпается с течением времени, уверен канцлер Олаф Шольц. Об этом со ссылкой на Berliner Zeitung сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подготовка ВСУ станет долгосрочным проектом. «В США еще окончательно не определились, „что будет в конце обучения“. Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта: „Послание остается: Россия должна вывести войска“», — заявил он.

Шольц напомнил, что помимо этого ФРГ поставляет на Украину танки, боеприпасы и предоставляет «все возможности противовоздушной обороны».

Ранее стало известно, что США и их союзники намерены передать Украине истребители F-16.

#Олаф Шольц #фрг #истребители #Украина
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