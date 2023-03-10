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Руc Тат
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Политика 10 марта 2023 15:57

Боррель признал, что ЕС уже почти исчерпал список возможных санкций против России

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За год Евросоюз практически полностью исчерпал возможности для ввода новых антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля сообщает ТАСС.

«С точки зрения санкций [в отношении России] мало что еще можно предпринять, но мы можем далее наращивать финансовую и военную поддержку [Украины]», — отметил он в беседе с Euractiv.

Он объяснил, что на протяжении 2022 и в начале 2023 года Евросоюз регулярно вводил новые ограничения в отношении России. Поэтому то, что области для новых санкций практически исчерпаны, не должно вызывать удивления. Вместо этого ЕС направит усилие на поддержку Украины. Так, ранее сообщил Боррель, ЕС может начать совместные закупки не только боеприпасов, но и тяжелого вооружения для Киева.

Напомним, сразу же после выхода 10-го пакета санкций депутат европейского парламента отметил, что эти ограничения могут стать последними, введенными против РФ.

#евросоюз #санкции
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