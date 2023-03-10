Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Боррель допустил, что ЕС перейдет к совместным закупкам тяжелого вооружения для Киева
Страны Евросоюза могут распространить совместные закупки не только на боеприпасы, но и на тяжелое вооружение для Украины. Ситуация постоянно меняется, и ЕС постоянно адаптируется к ней, рассказал порталу Euractiv глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Ранее он предложил направить 1 млрд евро на проведение экстренных закупок боеприпасов с европейских складов для Киева. Боррель допустил, что ЕС «может быть столь же быстрым и в других потребностях».
«Сегодня у нас война на истощение, завтра может быть война на передвижение, и тогда уровень расхода или использования боеприпасов будет меньше: мы адаптируется к ситуации, которая постоянно меняется на местах», — цитирует его РИА Новости.
В заключение Боррель подчеркнул, что решения относительно боевых действий Киев должен принимать самостоятельно, задача же Европы — помочь ему оружием и снаряжением. Она располагает финансами, необходимыми для этого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»