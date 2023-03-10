Боррель допустил, что ЕС перейдет к совместным закупкам тяжелого вооружения для Киева

Страны Евросоюза могут распространить совместные закупки не только на боеприпасы, но и на тяжелое вооружение для Украины. Ситуация постоянно меняется, и ЕС постоянно адаптируется к ней, рассказал порталу Euractiv глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее он предложил направить 1 млрд евро на проведение экстренных закупок боеприпасов с европейских складов для Киева. Боррель допустил, что ЕС «может быть столь же быстрым и в других потребностях».

«Сегодня у нас война на истощение, завтра может быть война на передвижение, и тогда уровень расхода или использования боеприпасов будет меньше: мы адаптируется к ситуации, которая постоянно меняется на местах», — цитирует его РИА Новости.

В заключение Боррель подчеркнул, что решения относительно боевых действий Киев должен принимать самостоятельно, задача же Европы — помочь ему оружием и снаряжением. Она располагает финансами, необходимыми для этого.