Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что идеи о примирения сторон конфликта на Украине являются ошибочными. Свое мнение он изложил в статье для французского журнала L’Obs.

«В результате мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержки Запада не будет. И снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня», — написал глава европейской дипломатии.

По мнению Борреля, вряд ли кто-то может всерьез поверить, что Президент России Владимир Путин ищет компромисс в сложившейся ситуации.

Конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство», добавил автор статьи, приведя в качестве примера тот факт, что ЕС оказал Украине военную помощь на сумму в 30 млрд евро и обучил почти 40 тыс. бойцов ВСУ на своей территории.

25 января агентство Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, близких к Кремлю, написало о том, что власти России по неофициальным каналам дали понять руководству Соединенных Штатов, что готовы к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Помощник Президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Москва всегда была готова вести мирные обсуждения по украинскому урегулированию, однако киевский режим сам себе запретил такие переговоры.