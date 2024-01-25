Bloomberg рассказал о сигналах России о готовности к переговорам по Украине

Власти России по неофициальным каналам дали понять руководству Соединенных Штатов, что готовы к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, близких к Кремлю.

По словам собеседников издания, соответствующие сигналы в декабре передал некий посредник, которого они не смогли назвать.

При этом источники агентства допустили, что власти РФ могут перестать требовать нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО. При этом они продолжат настаивать на признании контроля над территориями, которые удерживают российские войска.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях (Вооруженные силы РФ не контролируют их полностью — прим. Т-и). Кроме того, российское руководство ни в каком виде не готово обсуждать статус Крыма.

«Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России. Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как», — прокомментировала информацию об этих сигналах пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине.

«Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическими средствами. Если нет, военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — заверил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее Песков ответил на вопрос газеты The New York Times о готовности к переговорам.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.