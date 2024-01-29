Ушаков: Россия остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем

Россия всегда была готова вести мирные обсуждения по украинскому урегулированию, однако киевский режим сам себе запретил такие переговоры. Об этом заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Представитель Кремля назвал трактовки в западных СМИ о том, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам, неправильными.

«Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – отметил Ушаков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине.

«Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическими средствами, – заявлял Песков. – Если нет, военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей».

25 января агентство Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, близких к Кремлю, написало о том, что власти России по неофициальным каналам дали понять руководству Соединенных Штатов, что готовы к диалогу по урегулированию конфликта на Украине.